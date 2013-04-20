Angry Birds yapay zeka testinde kullanılacak

Angry Birds bu kez de Turing Testi'nin modernize edilmiş bir hali olarak karşımıza çıkıyor ve mobil telefon oyunu, bir yapay zeka testinde kullanılıyor.

Finlandiyalı yazılım şirketi Rovio'nun geliştirdiği, kuşların yumurtalarını çalan yeşil domuzların ezilerek öldürülmesine dayanan oyun, bilgisayar programlarının insan zekasını taklit etme yeteneğini ölçmek için seçildi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Yapay Zeka Grubu'nun küresel çaptaki yarışmasına katılmak isteyen yazılım geliştiricilere Angry Birds oynayabilen bir program geliştirme görevi verildi.

Yazılımcıların bu yıl Ağustos ayına kadar popüler oyunu oynarken insana rakip olabilecek akıllı programlar yaratması gerekiyor. Oyunun başarılı bir şekilde oynanması için, yer çekimi bilgisi, farklı kuş güçlerine göre stratejik kararlar alabilme yeteneği ve fazlaca boş zamana sahip olmaktan geçiyor.

En iyi performansı gösteren yani en akıllı olduğunu ispatlayan program Ağustos ayında Pekin'deki dünya finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Yarışma esasen adını İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'den alan Turing Testi'nin başka bir türü. Turing'in fikrine göre gelecekte yapay zekayı insan zekasından ayırmak mümkün olmayacak.

Turing Testi'nde soru soran kişinin karşısında insan ya da bir makine bulunur. Soru soran kişi karşısında makine mi yoksa insan mı olduğunu bilmeden istediği soruları sorar ve hangisinin insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. Soru - cevap sırasında elde ettiği veriler dışında tahmin şansı yoktur. Tekrarlanan testler sonucunda soruları soran insan olan cevap vereni saptayamazsa bilgisayar Turing Testi'ni geçmiş sayılır.

Turing'in teorisine daha yakın bir yapay zeka yarışması olan yıllık Loebner Ödülleri'nde ise, chatbot denen diyalog sistemi yazılımları yarışıyor. Yazılımcılar bu yarışmada, insana ait hızlı mesaj diyaloglarını en iyi şekilde taklit edebilen diyalog sistemi yazılımlarını geliştirmek üzere yarışıyor.