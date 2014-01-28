Angry Birds üzerinden casusluk

New York Times ve Guardian gazetelerinin haberine göre, Amerikan istihbarat servisi NSA ile İngiliz istihbarat servisi GCHQ, birçok insanın konum bilgisi, yaş, cinsiyet ya da siyasi mensubiyet gibi kişisel verilerine akıllı telefon uygulamaları üzerinden ulaştı.

İstihbarat programının kapsamı henüz tam olarak bilinmezken Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin Angry Birds ve Google Maps gibi uygulamalar üzerinden rutin veri toplama faaliyetlerinde bulunduğu kaydediliyor.

Amerikan televizyon kanalı NBC'de yayınlanan habere göre de NSA, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağları ve YouTube gibi video platformlarıyla paylaşılan verileri kullandı.

Ücretsiz akıllı telefon uygulamalarının indirilmesi sırasında kullanıcılar, uygulamaların kendileriyle ilgili birçok bilgiye erişmesine onay veriyor.

Örneğin telefonun el feneri olarak kullanılmasını sağlayan son derece basit bir uygulama bile kullacının konum bilgisine ve cihazın identifikasyon numarasına ulaşabiliyor. Bu bilgiler daha sonra reklam şirketlerine satılıyor. Reklam şirketleri bu veriler üzerinden kullanıcıya uygun ürünler seçerek reklam kampanyalarını etkili hale getiriyor.