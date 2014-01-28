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Dünya

'Angry Birds' Amerikan ajanı mı çıktı?

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden veritabanı oluşturulduğu iddia edildi

28 Ocak 2014 10:20

"Angry Birds" gibi akıllı telefonlara yüklenen oyun uygulamalarına verilen kişisel bilgilerin, istihbarat kuruluşları tarafından toplandığı ileri sürüldü.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile İngiliz dijital istihbarat kurumu GCHQ'nun, akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalar sayesinde, kişisel bilgilerle ilgili veritabanı oluşturduğu iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yer verdiği ve NSA eski sistem analisti Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırılan haberde, İngiliz ve Amerikan istihbarat kuruluşlarının harita, oyun ve sosyal paylaşım gibi akıllı telefonlara yüklenebilen çeşitli uygulamalar aracılığıyla kişisel bilgileri topladığı kaydedildi.

Uygulamalar arasında popüler "Angry Birds" oyunun ve Google'ın harita uygulamasının da yer aldığı, toplanan kişisel bilgiler arasında yaş, cinsiyet ve bulunulan mekan gibi çeşitli bilgilerin yer aldığı belirtildi.

 

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