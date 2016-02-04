Angola'nın isyancı liderinin ailesi bilgisayar oyunu Call of Duty'e dava açtı

2002'de ölen Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi'nin çocukları, dünyanın en çok satan bilgisayar oyunlarından olan Call of Duty'de babalarının "barbar biri" olarak tasvir edildiği iddiasıyla, oyun üreticisini dava etti. Activision Publishing adlı oyun üreticisini 'babalarını karalamakla' suçlayan Savimbi'nin çocukları, şirketten 1.1 milyon dolar tazminat talep etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Activision Publishing ise oyunda Savimbi'nin 'olumlu' yansıtıldığını savundu. Şirketin avukatlarından Etienne Kowalski, "Savimbi oyunda kahramanların yardımına koşan iyi biri olarak gösteriliyor" dedi.

'Babam öyle biri değildi'

Call of Duty: Black Ops 2 oyunundaki Savimbi karakteri "MPLA'ya (bağımsızlık sonrası Angola'yı yöneten hükümet) ölüm" gibi ifadeler kullanıyor.

Savimbi'nin oğullarından Cheya Savimbi, "Oyunda onu insanları öldürürken, kollarını keserken görüyoruz... Babam böyle değildi" diyor.

Savimbi'nin üç çocuğu, Paris yakınlarında yaşadıklarından ötürü, Activision Publishing'in Fransa'daki ofisine yönelik dava açtı.

Savaş oyunu serisi olan Call of Duty, genellikle tarihten gerçek karakterler kullanıyor.

Soğuk Savaş'ın cephelerinden biriydi

Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik'in (UNITA) kurucusu ve lideri olan Savimbi, önceleri Portekiz sömürgeciliğine, bağımsızlık sonrası ise hükümete karşı uzun süren bir silahlı mücadele yürütmüştü.

ABD ve Güney Afrika'nın UNITA'yı, Sovyetler Birliği ve Küba'nın Angola hükümetini desteklemesiyle, Angola 80'lerde Soğuk Savaş'ın bir cephesi haline gelmişti.

500 binden fazla insan öldü

Savimbi 2002 yılında hükümet güçleri ile girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

Angola'da 1975'ten 2002'ye kadar süren iç savaşta 500 binden fazla kişi öldü.

2014'te de Panama'nın eski askeri cunta lideri Manuel Noriega, Call of Duty oyununda kötü yansıtıldığı iddiasıyla ABD'de şirkete yönelik tazminat davası açmak istemiş ancak mahkeme Noriega'nın bu talebini reddetmişti.