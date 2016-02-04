T24 LogoT24 Logo
Gündem

Angola'nın isyancı liderinin ailesi bilgisayar oyunu Call of Duty'e dava açtı

"Oyunda onu insanları öldürürken, kollarını keserken görüyoruz... Babam böyle değildi"

04 Şubat 2016 11:03

2002'de ölen Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi'nin çocukları, dünyanın en çok satan bilgisayar oyunlarından olan Call of Duty'de babalarının "barbar biri" olarak tasvir edildiği iddiasıyla, oyun üreticisini dava etti. Activision Publishing adlı oyun üreticisini 'babalarını karalamakla' suçlayan Savimbi'nin çocukları, şirketten 1.1 milyon dolar tazminat talep etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Activision Publishing ise oyunda Savimbi'nin 'olumlu' yansıtıldığını savundu. Şirketin avukatlarından Etienne Kowalski, "Savimbi oyunda kahramanların yardımına koşan iyi biri olarak gösteriliyor" dedi.

 

'Babam öyle biri değildi'

 

Call of Duty: Black Ops 2 oyunundaki Savimbi karakteri "MPLA'ya (bağımsızlık sonrası Angola'yı yöneten hükümet) ölüm" gibi ifadeler kullanıyor.

Savimbi'nin oğullarından Cheya Savimbi, "Oyunda onu insanları öldürürken, kollarını keserken görüyoruz... Babam böyle değildi" diyor.

Savimbi'nin üç çocuğu, Paris yakınlarında yaşadıklarından ötürü, Activision Publishing'in Fransa'daki ofisine yönelik dava açtı.

Savaş oyunu serisi olan Call of Duty, genellikle tarihten gerçek karakterler kullanıyor.

 

Soğuk Savaş'ın cephelerinden biriydi

 

Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik'in (UNITA) kurucusu ve lideri olan Savimbi, önceleri Portekiz sömürgeciliğine, bağımsızlık sonrası ise hükümete karşı uzun süren bir silahlı mücadele yürütmüştü.

ABD ve Güney Afrika'nın UNITA'yı, Sovyetler Birliği ve Küba'nın Angola hükümetini desteklemesiyle, Angola 80'lerde Soğuk Savaş'ın bir cephesi haline gelmişti.

 

500 binden fazla insan öldü

 

Savimbi 2002 yılında hükümet güçleri ile girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

Angola'da 1975'ten 2002'ye kadar süren iç savaşta 500 binden fazla kişi öldü.

2014'te de Panama'nın eski askeri cunta lideri Manuel Noriega, Call of Duty oyununda kötü yansıtıldığı iddiasıyla ABD'de şirkete yönelik tazminat davası açmak istemiş ancak mahkeme Noriega'nın bu talebini reddetmişti.

ETİKETLER

savimbiangolaisyancı lidercall of dutyunitasovyetler birliğikübaamerikaabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24