Angola'da başkanlık 38 yıl sonra el değiştirdi!

Afrika ülkelerinden Angola’da düzenlenen genel seçim sonrası oy sayma işleminde sona gelindi.

38 yıllık Başkanlık koltuğunu bırakacak olan Jose Eduardo Dos Santos’un desteklediği aday Joao Lourenço kesin olmayan sonuçlara göre Angola’nın yeni Devlet Başkanı.

Euronews'da yer alan habere göre, Afrika’nın önemli petrol ülkelerinden Angola da seçimi bu kadar önemli kılan ise, 38 yıldır koltukta olan Dos Santos’un aday olmaması.

İktidar partisinin adayı ile birlikte 5 partinin daha yarıştığı seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Joao Lourenço sandıkta açıkara farkla önde görülüyor.

Joao Lourenço açılan sandıkladan çıkan oyların yüde 61,1 i aldı. Onun en yakın takipçisi Samakuva ise 26,7 i gerilerde kaldı.

Sosyal Demokrat Parti gözlemcisi Luis Vales seçimin olaysız bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Gözlemci Luis açıklamasında “ 14 noktada sandık görevlilerinden aldığımız bilgilere göre önemli bir sorun yaşanmamış bu sevindirici bir gelişme” dedi.

Komünist Partisi gözlemcisi Antonio Filipe ise , insanların oylarını rahat bir şekilde kullandıklarını. Sorunsuz bir seçim yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan seçim sonrası halkın yeni devlet başkanından beklentisi ekomonik refah düzenin artması yönünde.

Oy sayma işlemi sırasında partiler hata yaşanmaması için ellerindeki cep telefonları ile sayımı an be an kaydetti.