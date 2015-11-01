T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angeline Jolie ve Brad Pitt, İzmir Urla'dan villa satın aldı

2,6 milyon dolara alınan villada yedi yatak odası, iki oturma odası, özel havuz ve spor salonu bulunuyor

01 Kasım 2015 12:20

Ünlü çift Angelina Jolie ve Brad Pitt, İzmir’in Urla ilçesinin yakınlarında denize sıfır villa aldı. Çiftin 2,6 milyon dolara satın aldığı evin yedi yatak odası, iki oturma odası, özel havuzu ve spor salonu bulunuyor.

Akşam’ın haberine göre 23 Ekim’de satış sözleşmesi yapan Ünlü çift denizden birkaç metre uzaklıktaki ve yaklaşık 10.000 metrekarelik bir dış yüzeye sahip villa için peşin olarak 2.6 milyon dolar ödeme yaptı. 7 yatak odası, iki oturma odası, özel havuz ve spor salonu bulunan villayı dünyaca ünlü yıldızlara emlak satışı yapan emlak simsarı Alessandro Proto buldu.

 

ETİKETLER

angeline joliebrad pittizmirurlavilla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24