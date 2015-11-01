Angeline Jolie ve Brad Pitt, İzmir Urla'dan villa satın aldı

Ünlü çift Angelina Jolie ve Brad Pitt, İzmir’in Urla ilçesinin yakınlarında denize sıfır villa aldı. Çiftin 2,6 milyon dolara satın aldığı evin yedi yatak odası, iki oturma odası, özel havuzu ve spor salonu bulunuyor.

Akşam’ın haberine göre 23 Ekim’de satış sözleşmesi yapan Ünlü çift denizden birkaç metre uzaklıktaki ve yaklaşık 10.000 metrekarelik bir dış yüzeye sahip villa için peşin olarak 2.6 milyon dolar ödeme yaptı. 7 yatak odası, iki oturma odası, özel havuz ve spor salonu bulunan villayı dünyaca ünlü yıldızlara emlak satışı yapan emlak simsarı Alessandro Proto buldu.