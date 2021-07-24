Angeline Jolie'nin itirazı kabul edildi; Brad Pitt'le çocuklarının velayeti davasında yeni yargıç atandı

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davasında Jolie’nin talebi kabul edilerek yargıç davadan çıkarıldı.

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016’da boşanmak için başlattıkları hukuk sürecinden bu yana çocuklarının velayeti için mücadele veriyor. Mayıs ayında özel yargıç John Ouderkirk, Pitt’e ortak velayet veren bir karar verdi.

Angelina Jolie, yargıçın kararına itirazda bulunarak, davadan alınması yönünde dilekçe verdi.

California’da mahkeme, Jolie’nin itirazını kabul ederek yargıcı davadan aldı. Mahkemenin kararında Ourderkirk’ün Pitt’in avukatlarıyla kişisel ilişkisini sakladığı ve bu durumun davada “etik ihlale” neden olduğu belirtildi.

Kararla birlikte Jolie ve Pitt’in beş çocuğunun velayeti için süren davada yeni bir yargıç atanacak.

Özel yargıçlar genelde ABD’de tanınmış kişilerin boşanma davaları gibi medyatik durumlarda atanıyor.