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Angelina'dan sert tokat

Angelina, kendisini öpmeye kalkan Jason Butler Harner'ı tokatladı

04 Eylül 2008 03:00

Aktris Angelina Jolie, doğaçlama yaparak kendisini öpmeye kalkan başrol oyuncusu Jason Butler Harner’ı tokatladı.

Jolie ile Clint Eastwood’un "Changeling" filminde başrolü paylaşan Harner, "Başlamadan önce Angelina ile konuşmuştuk. Büyük bir sahne için bizim köşelerimizden çıkmamız gerekiyordu. Clint onay verdi. Bana yapmamı söyledi ve ’Neler olacağını görelim’ dedi; ancak Angelina’dan en iyi yanıtı almak için zamanlama konusunda bilgi vermedim" dedi.

Yıldızın dudaklarına yapışınca tokadı yiyen Harner, "Beni tokatladı. Bu güzeldi. Angelina’ya tamamen uyan bir hareketti" dedi.

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