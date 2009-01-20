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Yaşam

Angelina yeni saç stiliyle

Angelina Jolie, Brad Pitt'in rol aldığı filmin prömiyerinde yeni saç stili ile göz kamaştırdı.

20 Ocak 2009 02:00

Angelina Jolie, Brad Pitt'in rol aldığı filmin prömiyerinde yeni saç stili ile göz kamaştırdı.

Brad Pitt'in rol adlığı 'The Curious Case Of Benjamin Button' (Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi) isimli filmin Almanya prömiyerinde eşiyle birlikte boy gösteren Angelina Jolie, yeni saç şekli ile göz kamaştırdı

F. Scott Fitzgerald’ın 1922'de yazdığı kısa öyküden uyarlanan ve David Fincher'ın yönettiği 'The Curious Case Of Benjamin Button' (Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi) isimli filmde başrolü Brad Pitt ve Cate Blanchett paylaşıyor.

Filmin prömiyerine gelerek eşine destek veren Angelina, kabarık topuz saçı ve açıkta kalan kulağına taktığı parlak büyük küpe ile bu yılın modasına da ilham verecek gibi görünüyor.

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