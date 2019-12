Angelina, Oscar gecesine Brad için gidecek

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Oscar gecesine, Brad Pitt'in, "Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi-The Curious Case of Benjamin Button" filmindeki adaylığını desteklemek amacıyla gideceğini belirtti.



ABC'de yayımlanan "Nightline" adlı programa katılan Jolie, kendisinin de "Changeling" adlı yapımla altın heykelciğe aday gösterildiğini söyledi. Aday gösterilmenin mutluluk verici olduğunu, geçmişte de "Girl, Interrupted" adlı filmle Oscar kazandığını anımsatan 33 yaşındaki oyuncu, "Birçok insanın sinema alanında harika kariyerleri var ama hiç Oscar kazanmamışlar" dedi. Kendisini bu bakımdan şanslı hissettiğini dile getiren Jolie, Oscar kazanmanın hoş bir duygu olmasına rağmen oyunculukta başarının tek ölçütü olmadığını da vurguladı.



Oscar gecesine Pitt'i desteklemek için gideceğini de aktaran oyuncu, "Ben aslında çok da film izleyen, sinemaya giden biri değilim. Çok film seyretmeyi de sevmiyorum. Hatta hiç izlemediğim kendi filmlerim bile var ama Brad'in filmlerini seviyorum" diye konuştu.



Geniş bir aileye sahip bulunması nedeniyle oyunculukla ilgili yeni hedefler belirlediğini ve bunu da sık sık aktardığını belirten Angelina Jolie, bu sorumluluklar nedeniyle oyunculuktan biraz uzaklaşacağını yineledi.



Yaşamdaki öncelik sırasının çocuklarından dolayı değiştiğini anlatan Oscarlı yıldız, "Önce çocuklar, Brad Pitt, sonra işim. Daha sonra kendimi eğitmek, dünya hakkında bir şeyler öğrenmek, yaşadığım sürece bazı iyi şeyler yapmak" diyerek bu öncelikleri sıraladı.



"The Curious Case of Benjamin Button-Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Pitt, bu kategoride ilk kez Oscar yarışında yer alacak. Pitt, daha önce "Oniki Maymun" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında altın heykelciğe aday gösterilmişti.



Angelina Jolie, 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülünü kazanmıştı.