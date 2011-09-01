Angelina okumayı izlemeyi bıraktı

T24 - Hollyvvood'un en seksi kadını, Vanity Fair'e konuştu: "Brad'le evlenmiyoruz, artık evlatlık almayacağız. Kendimi yönetmenliğe verdim. Ne televizyon izliyorum ne de kitap okuyorum"



Angelina Jolie, hiç kuşkusuz dünyanın en çok konuştuğu oyunculardan biri. Filmleri, Brad Pitt'le olan ilişkisinin yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi olarak yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiren seksi yıldız "Evleniyorlar, gizlice evlendiler, hamile, yeni bir evlatlık alacaklar" iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Vanity Fair Dergisi'nin ekim sayısına kapak olan güzel oyuncu hayatıyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.



Brad Pitt'le gizlice evlendiklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten 36 yaşındaki Jolie evlilik gibi bir planları olmadığını söyledi. Jolie, hamile olduğu ve bir çocuk daha evlat edinecekleri yönündeki iddiaları da yalanladı. Bosna'da savaş yıllarında yaşanan bir aşk hikâyesini konu alan Kan ve Bal Ülkesi filmi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Oscar ödüllü oyuncu senaryoyu yazarken zaman zaman başarılı olamamaktan korktuğunu itiraf etti.



Brad'e danıştım



Senaryo için sık sık Brad Pitt'in fikrini aldığını söyleyen Jolie "Tabii çok objektif davrandığını 4flS|k söyleyemeyeceğim, sizi seven birinin dürüstçe eleştirmesi kolay değil. Ama bana çok büyük destek verdi" dedi. Fransa'da filmin senaryosunu yazarken kendisini eve kapattığını anlatan Jolie bu süreç içerisinde televizyon izlemediğini ve kitap okumadığını söyledi. Önce filmi yönetmeyi düşünmediğini sonra kaleme aldığı hikâyenin bir başkasının gözüyle yansıtılmasına gönlünün razı olmadığını ifade eden Jolie, "Kariyerim boyunca başkasının sözcükleri arkasına gizlendim ama şimdi benim kelimelerim konuşuyor" dedi.



Gaylere destek

Jolie ve Pitt, eşcinsellere evlenme özgürlüğü tanınmadan nikâh masasına oturmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Ancak Amerikan medyası çocukların baskısı nedeniyle bu kararlarından vazgeçen çiftin gizlice evlendiğini iddia etmişti.









