-Angelina Jolie'ye özel ödül ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Amerikan Yapımcılar Derneği, "In the Land of Blood and Honey" adlı son filminde toplumsal bir konuyu başarıyla işlediği için Angelina Jolie'yi ödüllendirmeye karar verdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan filme 2012 Stanley Kramer Ödülü verileceği belirtildi. Ünlü yönetmen Kramer'in anısına 2002 yılından bu yana dağıtılan ödül, her yıl eserleriyle toplumsal konulara ışık tutan yapımcılara veriliyor. Açıklamada filmin, Bosna Savaşı sırasında yaşanan dehşeti ve karmaşık bir aşk öyküsünü olağanüstü bir biçimde işlediği söylendi. Filmin senaryosunu da yazan Jolie ise, ödüle layık bulunduğu için büyük onur duyduğunu açıkladı. "In the Land of Blood and Honey", 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı öncesinde birbirlerine aşık olan Sırp bir adamla Müslüman bir kadının, son derece güç koşullar altında tekrar bir araya gelişini anlatıyor. Filmi Bosna'da çekmek isteyen Jolie, Bosna Savaşı'nın kadın kurbanlarının itirazları nedeniyle çekimleri Macaristan'da yapmak zorunda kalmıştı. ABD'de 23 Aralık'ta gösterime girmesi beklenen film, Saraybosna Film Festivali sırasında gösterildi ve büyük bir övgü aldı.