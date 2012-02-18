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Kültür-Sanat

Angelina Jolie'ye ölüm tehdidi

Brad Pitt’le birlikte Paris’e giden Angelina Jolie, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

18 Şubat 2012 13:37

T24 - Angelina Jolie, yönetmenliğini üstlendiği ‘Kan ve Bal Ülkesinde’ adlı filmi yüzünden kendisinin ve ekibinin ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
 
İlk yönetmenlik denemesi olan ‘Kan ve Bal Ülkesinde’nin promosyonu için Brad Pitt’le birlikte Paris’e giden Angelina Jolie, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre; Jolie, Bosna Savaşı’nı anlatan filmin Saraybosna'da yapılan galası sırasında hem kendisinin hem de ekibinin tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.


'İnsanların vahşileşmelerini görmek beni üzüyor'


Galada kendilerine üzerinde “Hayatınız tehlikede” yazan notlar gönderildiğini anlatan aktris, “Can güvenliğim için endişeli değilim ama insanların kendi fikirleriyle örtüşmeyen bir durumla karşılaştıklarında nasıl vahşileştiklerini, kötüleştiklerini görmek beni üzüyor” diye konuştu.

Jolie'nin uzun metrajlı ilk yönetmenlik denemesi olan film Türkiye'de Cuma günü gösterime girecek.

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Kan ve Bal ÜlkesindeAngelina Jolie

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