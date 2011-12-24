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Angelina Jolie'nin yönettiği film çalıntı mı?

Angelina Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan "In The Land of Blood and Honey" (Kan ve Bal Ülkesinde) ABD'de gösterime girdi.

24 Aralık 2011 02:00


T24 - Angelina Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan "In The Land of Blood and Honey" (Kan ve Bal Ülkesinde) ABD'de gösterime girdi.

Angelina Jolie eleştirmenleri ikiye böldü

DW Türkçe'nin haberine göre, Angelia Jolie’nin ilk filmi “In The Land of Blood and Honey” (Kan ve Bal Ülkesinde) ABD’de New York ve Los Angeles’taki sinemalarda gösterime girdi. Film eleştirmenlerden farklı yorumlar aldı. Bazı eleştirmenler filmi, “etkileyici ve sürprizli” sözleriyle değerlendirirken, bazıları da şiddet içerikli ve kanlı sahneler olduğunu ve filmin fazla seyirci çekmeyeceğini öne sürdü. Ancak eleştirmenler, Jolie’nin güçlü ve etkileyici bir atmosfer yaratmayı başardığı konusunda mutabık kaldı.

'Çalıntı' iddiaları

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nı konu alan film, savaş sırasında tecavüze uğrayan kadınların hikâyeleri üzerine yoğunlaşıyor. Jolie’nin bu ilk filmi “En İyi Yabancı Dilde Film” dalında Altın Küre ödülüne de aday gösterilmişti. Bazı gazetelerde Jolie’nin bu filmle “savaşa bir sima kazandırdığı ve ruh verdiği” yorumları yapıldı. Film, ABD’de gösterime girmeden önce senaryosuna ilişkin olarak bir iddia gündeme gelmiş, Hırvat yazar James Braddock filmin hikâyesinin kendisinin bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığı kitabıyla örtüştüğünü öne sürmüş ve ‘telif hakları ihlal edildiği’ gerekçesiyle dava açmıştı. Öte yandan filmle ilgili olarak filmin isminin Türkçe’deki “Balkan” kelimesinden alındığı yorumları da yapılmıştı.


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