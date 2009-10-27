T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie'nin seks sırları ortaya çıktı

Hollywood'un en seksi kadını Angelina Jolie'nin biyografisi, güzel aktris hakkında tuhaf gerçekleri ortaya koyuyor.

27 Ekim 2009 02:00

Andrew Murton tarafından kaleme alınan Hollywood'un en seksi kadını Angelina Jolie'nin biyografisi, güzel aktris hakkında tuhaf gerçekleri ortaya koyuyor.

  Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor. 

Foto Galeri

Pek çok hayranı, Angelina Jolie hakkında yazılan bu kitabı hiç kuşkusuz merakla okuyacak. Her cümlesinde Jolie hakkında bir sürü bilgiyle karşılaşmak olası.

Öyle ki kitaptaki bazı bölümler Angelina'nın seks hayatı hakkında çarpıcı örnekler sunuyor. Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

Bir kaynağın verdiği bilgi "Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı" şeklinde.

Bu ilişkiyi ortaya çıkaransa yine anne Marcheline Bertrand olmuş. Sevgilisinden ayrılan kadın, yıllarca kızını affetmemiş.

2007 yılında 56 yaşındaki annesini kaybettiğinde Jolie bir süre sıkıntılı günler yaşamış.

Kitapta en dikkat çeken nokta şimdilik bu gibi görünüyor. Angelina Jolie'nin kitap hakkındaki yorumunun ne olacağı ise merak konusu.

 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24