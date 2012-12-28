Angelina Jolie'nin seks kasedi mi var?

Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie'nin seks kasedi ve müstehcen fotoğraflarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Uzun zamandır birlikte olan ancak evlilik konusunda acele etmeyen Hollywood'un iki büyük yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt'in nikah tarihleri magazin kulislerinde konuşulurken, şu günlerde ortaya atılan yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

National Enquirer'ın iddialarına göre; Angelina Jolie'ye ait müstehcen fotoğraf ve seks kasedinin ortaya çıkmaması için Brad Pitt 10 milyon doları gözden çıkardı.

Diğer bir iddaya göre ise o görüntülerin seks kasedi olmadığı sadece 13 yıl önce Jolie'nin uyuşturucu kullandığı ve o dönemlerde çekilen fotoğraf ve videolarındaki bazı görüntülerin skandal yaratacağı öne sürülüyor.

Brad Pitt'in bu iddiaların doğruluğuna inanıp inanmadığı bilinmez ama yabancı magazin sitelerinde bu haberlerin bir an önce gündemden düşmesi için ne gerekirse yapacağı konuşuluyor.