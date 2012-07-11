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Angelina Jolie'nin mücevherleri satışa çıkıyor

Angelina Jolie'nin tasarladığı sınırlı sayıdaki mücevherler, Fransa'nın güneyinde ve Monako'da bu hafta satışa çıkacak.

11 Temmuz 2012 09:50

Oyuncu, 6 çocuklu bir anne ve BM'nin özel temsilcisi olan Angelina Jolie, tüm bu unvanlarına mücevher tasarımcılığını da ekledi.

Sabah'ın haberine göre, güzel yıldızın tasarladığı sınırlı sayıdaki mücevherler, Fransa'nın güneyinde ve Monako'da bu hafta satışa çıkacak. Jolie, nişan yüzüğü ve daha pek çok mücevherini tasarlayan Robert Procop ile ortaklığa giderek "Style of Jolie" (Jolie'nin Tarzı) isimli markayı yarattı.

Markanın tanıtımını Fransa'da Grand Hotel du Cap Ferrat ve Monako'daki Hotel de Paris isimli otellerde yapacak olan Jolie'nin tasarladığı parçalar 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında satılacak.

Jolie'nin tasarımlarını özel randevu alan mücevher meraklıları görebilecek. Satışa sunulacak parçalar arasında, Jolie'nin Oscar gecesinde taktığı yeşil küpeler de yer alıyor.

 

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