Angelina Jolie'nin gözü yedincide!

Doğurduğu ve evlatlık aldıklarıyla birlikte halen 6 çocuğa annelik yapan Hollywood yıldızı Angelina Jolie, bir röportajda, 7. çocuğu da evlatlık alabileceğini belirtti.



NBC'nin "Today" programında görünen Jolie, çocuklardan dolayı hayatının yavaşlamasına gerek olmadığını söyledi. Çocukların bir gün arkadaşlıklar için belli bir yerde uzun süre kalmak isteyeceklerini söyleyen Jolie, ancak şu anda taşınmaktan hoşlandıklarını kaydetti.



Angelina Jolie, bir soru üzerine de eşi Brad Pitt ile birlikte yeni evlatlık almayı düşündüklerini belirtti. Yeni bir evlatlık ve ailenin buna hazırlanmasıyla ilgili bilgi veren Jolie, çocuklarının yeni gelenlere alıştığını, en büyük çocuğu Mad'in çok iyi bir ağabey olduğunu söyledi.



1999 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını alan Jolie, temmuz ayında ikiz doğurmuş, kızına Vivienne Marcheline, oğluna Knox Leon adını vermişti. Jolie-Pitt ikilisinin, ayrıca Shiloh adlı bir öz kızları ile Maddox, Pax ve Zahara adlı üç evlatlıkları bulunuyor.

