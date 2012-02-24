Angelina Jolie'nin filmini sadece 12 kişi izledi

Angelina Jolie'nin ilk yönetmenliği 'Kan ve Bal Ülkesinde'nin Sırbistan'daki galasına sadece 12 kişi katıldı.



Ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Kan ve Bal Ülkesinde" adlı film Sırbistan'da vizyona girdi.

Başkent Belgrad'daki "Sinepleks" sinemasında düzenlenen filmin galasına, gazetecilerin yanı sıra sadece 12 izleyici katıldı.

Daha önce Saraybosna ve Zagreb'de düzenlenen filmin galalarına olan ilginin, Sırbistan'da tekrarlanmadığını gözlendi.

Sırbistan'daki medya ile bazı radikal kesimler tarafından "Sırp karşıtı" olarak nitelendirilerek eleştirilen filmin gösterimi sürerken salonu terk eden bazı izleyiciler, filmi farklı şekillerde yorumladı.

Gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan seyircilerin bir kısmı, filmin "bir aşk hikayesi" olmadığını ileri sürerken, filmi sadece 12 kişinin izlemesi ise "Belgrad'ın ayıbı" olarak değerlendirildi.

Filmi sonuna kadar seyreden ender izleyicilerden biri, "filmin sayesinde orada (Bosna Hersek) neler yaşandığını daha iyi öğrendim" dedi.

Genç izleyicilerden bazıları "ilk gösterime sadece 12 kişinin gelmesinin utanç verici olduğunu" söylerken, salonu terk edenler "filmin utanç verici olduğunu" belirttiler.

İsmini vermek istemeyen yaşlı bir kadın izleyici ise, filmi çok beğendiğini ve filmin ne politika ne de aşk hikayesi olduğunu, sadece savaşın dehşetini gösterdiğini anlattı. Kadın izleyici, "Hepimizin savaşın dehşetini bilmemiz gerek" diye konuştu.

Filmin 15 Şubat'ta düzenlenen Saraybosna galasının ardından Sırp milliyetçi kuruluşlar ve basın, Jolie'ye 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı 'tek yanlı' biçimde ele aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bazı radikal kesimler ise, Jolie ve filmin ekibine yönelik tehdit mesajları göndermişti.

Jolie, aşırı Sırp milliyetçilerinden ölüm mesajları alması nedeniyle galasına katılmayacağını açıklamıştı. Belgrat'taki yetkililer, ölüm tehdidi içeren mesajları kimin gönderdiğini bulamadıkları için Angelina Jolie'ye olası saldırıyı engellemek güçüne sahip olmadıklarını açıkladılar.

Filmin tamamlanmasının ardından Sırbistan'da filmin gösterimi yasaklanmıştı. Ancak AB'nin baskısı sonucunda Sırbistan bu yasağı kaldırdı.

"Kan ve Bal Ülkesinde", Bosna savaşı sırasında Boşnak kız Ayla'nın, savaş öncesinde aşk yaşadığı Sırp asker Daniel'in başında bulunduğu toplama kampına düşmesinin ardından yaşananları anlatıyor.