Angelina Jolie'nin filmine Bosna'dan izin çıkmadı

T24

Tecavüz mağduru kadınların şikâyeti etkili oldu

'Yaşadıklarımızın yanlış aktarılmasına izin vermeyeceğiz'

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin senaryosunu yazıp yönettiği Bosna'daki savaş yıllarında geçen bir aşk hikayesini konu alan filmin Bosna-Hersek'teki çekimlerine izin verilmedi.Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin iyi niyet elçisi olan Jolie, beraber yaşadığı aktör Brad Pitt ile birlikte 5 Nisan'da Bosna-Hersek'e giderek, Bosnalı yönetmen Aida Begiç'in savaş yıllarında kaybolan eşlerini bekleyen kadınların hikayesini anlattığı 'Kar' filminin çekimlerinin de yapıldığı Gorajde ve Vişegrad kentlerindeki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. Bu ziyaretin, daha sonra Jolie'nin, Bosna-Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta toplama kampına düşen Boşnak kızla onu kurtarmaya çalışan bir Sırp genci arasında geçen aşk öyküsünün anlatıldığı filmin hazırlıkları kapsamında olduğu açıklanmıştı.Film çekimleriyle ilgili olarak daha önce Sırbistan'daki özel televizyon kanalı Pink TV'nin sahibi Jelyko Mitroviç'le anlaşan Jolie, Mitroviç'in projeden vazgeçmesine rağmen film çalışmasına ara vermemişti.Budapeşte'deki bir film stüdyosunda 29 Eylül'de çekimlerine başlanan ve Jolienin ilk yönetmenlik denemesi olan, yaklaşık 12,5 milyon Euro'ya mal olacak filmde, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan çok sayıda ünlü oyuncu rol alıyor. Boşnak kızla Sırp genci arasındaki aşkı beyazperdeye, Bosna-Hersekli Zana Maryanoviç ile Sırbistan'ın genç yeteneklerinden Nikola Curiçko aktarmaya çalışıyor.Macaristan'daki çekimlerin ardından kasım ayında Saraybosna ve Zenica kentlerinde devam edilmesi planlanan filmin Bosna-Hersek`teki çekimlerinin izni, Federasyon Başbakan Yardımcısı ve Federasyon Kültür Bakanı Gavrilo Grahovats tarafından iptal edildi.Bosna Hersek genelinde faaliyet gösteren, savaş sırasında tecavüze uğramış Boşnak, Hırvat ve Sırp 1800 kadının üye olduğu Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği başkanlığını yürüten Bakira Haseçiç, kamuoyunda bir süredir senaryosuyla ilgili çeşitli söylentiler bulunan filmin içeriğini öğrenmek için Federasyon Kültür Bakanlığı'na müracaatta bulundu.Yapılan incelemede filmin senaryosuyla ilgili detaylı bilgi bulunamadı ve bazı evrakın eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bakanlık, filmin Bosna-Hersek'in Saraybosna ve Zenica kentlerinde kasım ayında yapılması planlanan çekim izinlerini iptal etti.Bakanlık, yaptığı açıklamada, film ekibinin, gerekli belge ve senaryoyu kendilerine teslim ederek, yeniden çekim izni için müracaat edebileceklerini kaydetti.Bosna-Hersek'in Vişegrad kentinde 1992 yılında liseye giden kızıyla birlikte tecavüze uğrayan ve bunun üzerine kurduğu dernekle 25 bine yakın tecavüz mağduru kadının ifadesini toplayarak Lahey'deki mahkemeye sunmayı başaran Bakira Haseçiç, yaklaşık 3-4 aydır filmin senaryosuyla ilgili çeşitli söylentiler duyduklarını ve konuyu basından takip ettiklerini belirtti.Senaryoda, 'Tecavüzcüsüne aşık olan bir Boşnak kadının hikayesinin anlatıldığı' yönünde kendilerine bilgi geldiğini ifade eden Haseçiç, bunun üzerine senaryoyu öğrenmek için Kültür Bakanlığı'na müracaatta bulunduklarını kaydetti.Haseçiç, senaryonun belgeler arasında bulunmadığını öğrendiklerini belirterek, "Sadece üç cümlede filmin konusunun anlatıldığı bir evrak vardı. Orada hikayenin 'Boşnak genç kız Leyla ve eski Yugoslavya ordusu komutanı olan babası tarafından bir toplama kampının başına getirilen Çetnik gencin yaşadıkları' üzerinde oluşacağı belirtiliyordu. Bu da elbette bizim için yeterli değil" dedi.Bu filmin, duydukları senaryo şekliyle çekilmemesi için mücadele verdiklerini anlatan Haseçiç şunları söyledi:"Biz sistematik tecavüzlerin kurbanları olduk. Böyle bir film, bizi tekrar savaş yıllarına geri götürecek ve en derin yaralarımızdan tekrar kan akıtacak. Bu mücadele dönemimizde BM ile görüşme yaptık, onlardan filmin senaryosunu istedik. Elimize hala bir şey geçmedi. Onlar Angelina Jolie ile bire bir görüşmemizi önerdi, kendisi filmin çekimine başlamadan önce bizimle görüşmeliydi, Bosna savaşı yıllarında Boşnak kadınlarının yaşadıklarını bizden duymalıydı, ama bunu yapmadı."Bakira Haseçiç, savaş yıllarının soykırımın yanlış bir şekilde anlatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Savaş kamplarında bulunan, tecavüz kurbanları kadınlar olarak, yaşadıklarımızın yanlış aktarılmasına izin vermeyeceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Buna herkes tepki göstermeli, bize tecavüz edilirken Sırplar hep, 'Siz Türkler, artık Türk çocuklarını değil de Çetnikleri dünyaya getireceksiniz' diyordu. Bir soykırımın en ağır şekli de yaşadığımız tecavüzlerdir" ifadesini kullandı.Haseçiç, Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan mahkemede 2001 yılında tanık olarak dinlendiği sırada giydiği tişörtteki, "Tek suçumuz Müslüman olmaktı" yazısıyla bütün dünya medyasının dikkatini çekmişti.