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Yaşam

Angelina Jolie'den Suriyeli mültecilere ziyaret

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Ürdün'deki bir kampa sığınan Suriyelilerden "dehşet verici" öyküler dinlediğini söyledi

11 Eylül 2012 17:25

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) özel elçisi olarak Ürdün'deki Zaatari mülteci kampını ziyaret eden Angelina Jolie, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Suriye'deki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirtti.
 
Suriyeli mültecilerin durumuna dikkati çekmek ve daha fazla yardım toplayabilmek için yaklaşık 30 bin Suriyelinin kaldığı kampa gelen Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, "Neden kimsenin şimdiye kadar bir çözüm bulamadığını sorduklarında yanıt verememek, gerçekten çok acı" dedi.

Özellikle çocukların anlattıklarından çok etkilendiğini ifade eden Jolie, mültecilerin en çok "Bize kim yardım edecek" sorusunu dile getirdiğini söyledi.  

BMMYK'nin, Nisan ayında çalışmalarından dolayı iyi niyet elçiliğinden özel elçiliğe terfi ettirdiği Jolie'nin Lübnan, Türkiye ve Irak'taki Suriyelileri de ziyaret etmesi bekleniyor.

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