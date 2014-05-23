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Angelina Jolie'den siyasete yeşil ışık

Hollywood yıldızı Angelina Jolie 2001 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi

23 Mayıs 2014 09:54

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, politikaya atılmakla ilgili planlarını paylaştı. “Good Morning America” isimli televizyon programına katılan Jolie, “Eğer etkili olabileceğimi düşünsem siyasete atılırım neden olmasın” dedi.

38 yaşındaki ünlü yıldız daha sonra da, “Ama, insanların beni ciddiye alacağını düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
Son zamanlar verdiği kilolarla ve sağlıksız görünümüyle gündeme gelen Jolie, siyasete girdiği anda daha çok zayıflayacağından endişe duyduğunu da belirtti.

Ünlü aktris, 2001 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildiği günden bu yana özellikle sağlık konusunda birçok çalışmada bulundu.

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