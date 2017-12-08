Angelina Jolie'den 'By the Sea' itirafı: İlişkimi kurtarmak istedim

Brad Pitt ile boşanma süreci devam eden Angelina Jolie, kocasıyla evliliğini kurtarmak için aynı filmde yer almak istediğini açıkladı.

Pitt ile 2015’te vizyona giren ‘By the Sea’ filminde beraber kamera karşısına geçen Jolie, “Birlikte bir film yapmak istedim çünkü bunun iletişimimizi düzeltebileceğini düşündüm" dedi.

Film sayesinde bazı şeylerin farkına vardıklarını belirten Jolie, Evet ilişkimizi kurtaramadık ama nasıl bir yol izlememiz gerektiğini keşfettik” diye konuştu. İkili, filmde de evlilikleri krizde olan bir çifti canlandırmıştı.

12 yıllık beraberliğin ardından ayrılma kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin gizlice buluştuğu ve evliliklerine ikinci bir şans verdiği öne sürülmüştü. Ancak çifte yakın bazı kaynaklar bu iddiaları yalanlayarak ilişkinin geri dönülemez bir noktada olduğunu söylemişti.