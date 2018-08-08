Angelina Jolie'den Brad Pitt'e 'nafaka' suçlaması: İki yıldır ödemiyor

Bir dönemin popüler çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında yaşanan boşanma gerilimi devam ediyor. Son olarak Jolie'nin, Brad Pitt'i 'nafaka ödememekle' suçladığı öğrenildi.

ABD basınının iddiasına göre, Angelina Jolie'nin avukatları, Brad Pitt'in çocuklar için ödemesi gereken nafakayı ödemediğini ileri sürdü. İddiaya göre Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie tarafından 'avantacı' olmakla ve sözünü tutmamakla suçlandı.

İkili arasında devam eden dava kayıtlarına göre ise, Jolie'nin avukatlarından Samantha Bley DeJean, 54 yaşındaki Pitt'in altı çocuk için ödemesi gereken destek parasını neredeyse iki yıldır ödemediğini ileri sürdü. Brad Pitt ise iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Çiftin üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere altı tane çocuğu bulunuyor. Çifte yakın bir kaynağın BuzzFeed'e aktardığına göre, Jolie'nin çocuklara birlikte bakmak ve Pitt'le olan ilişkisini 'yeniden tanımlamak' istediği öğrenildi.

43 yaşındaki Angelina Jolie'nin 160 milyon dolar civarında bir serveti var. 54 yaşındaki Pitt ise 240 milyon dolar servete sahip.