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Angelina Jolie ve Brad Pitt evleniyor

Brad Pitt ve Angelina Jolie'den beklenmedik bir haber geldi. Çift çocukların da isteğini gözönünde tutarak evlenmeye karar verdi.

04 Mayıs 2010 03:00

T24-  Hollywood'un gözde çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie cephesinden beklenmedik bir haber geldi. Kısa bir süre önce ayrıldıkları yolunda dedikodular çıkan çift evlenmeye karar verdi!


Ok! dergisinin haberine göre Pitt ve Jolie, çocuklarının arzusuna boyun eğip birlikteliklerini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.


Aileye yakın bir kaynak özellikle büyük çocukları Maddox'un bu konuda Jolie ve Pitt'i etkilediğini söylüyor.


Pitt ve Jolie çiftinin yakın bir arkadaşına göre Maddox anne ve babasının resmi olarak karı- koca olmadığını anlayacak yaşa geldi... Ve uzun bir süredir Jolie ile Pitt'e evlenmeleri için neredeyse yalvarıyor... Maddox'ın bu tavrı çiftin kızları Zahara ve Shiloh'u da etkiliyor.

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