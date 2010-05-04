Angelina Jolie ve Brad Pitt evleniyor

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Ok! dergisinin haberine göre Pitt ve Jolie, çocuklarının arzusuna boyun eğip birlikteliklerini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.



Aileye yakın bir kaynak özellikle büyük çocukları Maddox'un bu konuda Jolie ve Pitt'i etkilediğini söylüyor.



Pitt ve Jolie çiftinin yakın bir arkadaşına göre Maddox anne ve babasının resmi olarak karı- koca olmadığını anlayacak yaşa geldi... Ve uzun bir süredir Jolie ile Pitt'e evlenmeleri için neredeyse yalvarıyor... Maddox'ın bu tavrı çiftin kızları Zahara ve Shiloh'u da etkiliyor.