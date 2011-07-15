Angelina Jolie ve Brad Pitt evleniyor

T24- Eşcinsellere evlilik hakkı verilmediği sürece imza atmayacaklarını söyleyen Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin düğün hazırlığında olduğu konuşuluyor.









Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi, film yıldızı Angelina Jolie, kızları Shiloh ve Zahara ile uzun süredir bulunduğu Londra’dan Los Angeles’a geri döndü. Havaalanından çıkarken objektiflere yakalanan Jolie’nin, sevgilisi Brad Pitt ile evlenme hazırlığında olduğu konuşuluyor. Yaklaşık altı yıldır birlikte olan çiftin Fransa’nın güneyinde, sadece yakın arkadaşların ve aile üyelerinin katılacağı sade bir törenle evlenileceği belirtiliyor. US Weekly dergisinin haberine göre nikâh seremonisi, Fransa’nın Correns şehrinde bulunan 16. yüzyıldan kalma Miravel Şatosu’nda yapılacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt, evlilik kurumunu ancak ‘gey ve heteroseksüel’ herkes için yasal hale getirildiği zaman düşüneceklerini belirtmişti. Ancak bu fikrin, ünlü çiftin çocuklarının evlilik hakkında soru sormaya başlaması üzerine değiştiği belirtiliyor. Jolie ve Pitt çiftinin, üçü evlatlık olmak üzere toplam altı çocuğu var.Ünlü oyuncu Brad Pitt, 2000 yılında Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston ile evlenmiş, düğünleri 600 bin sterline mal olmuştu. 2005 yılında evliliğini noktalayan çiftin, Angelina Jolie yüzünden boşandığı öne sürülüyor.