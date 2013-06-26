Angelina Jolie ve Brad Pitt 2 çocuk daha istiyor

Şu an 3 evlatlık ve 3 biyolojik çocuğa sahip olan çift, ailelerine 2 çocuk daha katmayı planlıyor. Jolie ve Pitt, çocukların birine biyolojik olarak sahip olmayı planlarken diğer çocuğu ise evlatlık edinmeyi düşünüyor.

Bazı iddialara göre Angelina Jolie’nin Suriye’de yaşanan olaylardan çok etkilendiği ve bu nedenle Ürdün’den evlat edinerek bu konuda üzerine düşeni yapmak istediği belirtiliyor. Ayrıca çiftin bu kararı almasında ikizleri Knox ve Vivienne’nin daha fazla kardeş istemelerinin de yattığı ifade ediliyor.