Angelina Jolie Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

Hollywood yıldızı Angelina Jolie aralarında Türkiye'nin bulunduğu sayılı ülkenin mülteci krizinde büyük bir fedakarlık gösterdiğini söyledi.

BBC'nin mülteci kriziyle ilgili Londra'daki bir etkinliğine katılan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNCHR) iyi niyet elçisi Jolie, Avrupa'nın "küresel mülteci sorununun yalnızca küçük bir parçasını oluşturduğunu" söyledi.

Konuşmasında Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya ve Ürdün'ü öven Jolie, "Biz Batıdakiler ne mülteci krizinin ortasındayız ne de en büyük fedakarlıkları yapan kişileriz" diye konuştu.

Jolie mülteciler için uluslararası insani sistemin çöktüğünü söyleyerek "göç korkusu yaşayan ülkelerin kendilerini korumak için yarıştıklarını" ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise BBC'ye açıklamasında, "mülteci krizinin artık küresel bir mesele haline geldiğini" söyledi.

Grandi göçmenleri kapıdan çevirmenin işe yaramayacağını da ekledi.

Mültecilere mali destek düşüyor

Grandi, mülteciler için küresel desteğin oldukça düştüğünü söyledi ve "Yüzbinlerce mülteciye ev sahipliği yapan, savaşın yanındaki yedi-sekiz ülke mali desteğin yüzde 80-90'ini sağlıyor" dedi.

Jolie konuşmasında dünyada 60 milyondan fazla insanın evlerinden sürüldüğünü ve bunun son 70 yıldaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Jolie, "Bu, dünyanın barışı ve güvenliği için çok endişe verici bir mesaj veriyor. Bir insanın yerinden edilmesinin ortalama süresi şimdi 20 yıl" dedi.

Ünlü oyuncu, "Eğer komşunuzun evinde yangın varsa kapıları kitlemek sizi güvende tutmaz . Güç korkusuz olmakta yatar" diye konuştu.