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Yaşam

ANGELINA JOLIE TÜRKİYE'DEN AYRILDI HATAY (A.A)

17 Haziran 2011 23:56

-ANGELINA JOLIE TÜRKİYE'DEN AYRILDI HATAY (A.A) - 17.06.2011 - BM iyi niyet elçisi, ünlü aktris Angelina Jolie, ülkesindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin konuk edildiği Altınözü çadırkentini ziyaret etmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı. Jolie ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye geldikleri özel uçakla oyuncunun film çekimlerinin sürdüğü Malta'ya hareket etti. Altınözü çadırkentinde incelemelerde bulanan Angelina Jolie, ziyaretinin ardından doğrudan Hatay Havalimanı'na geldi. VIP Salonunda 45 dakika kadar dinlenen ve beraberindeki heyetle istişarelerde bulunan Jolie'yi burada sadece AA muhabiri izledi. AA muhabirinin ''Türk halkına ve medyasına özel bir mesaj iletmek ister misiniz'' sorusu üzerine Jolie, ziyaretiyle ilgili açıklamaları sadece kendisine akredite özel ekibine yaptığını söyleyerek, nazik bir biçimde özür diledi. Angelina Jolie, VIP salonunda basın ekibi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ekibi ile hangi fotoğraf ve görüntülerinin medyaya verileceği konusunda istişarede bulundu.  Jolie daha sonra, günübirlik ziyareti sırasında kendisini koruyan güvenlik görevlileri, BMMYK yetkilileri ve görevlileri, kendisine eşlik eden gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Hatay Valiliği personeli ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafları çektirdi.

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