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Angelina Jolie yeni küpe tarzı ile dikkat çekti

Jolie'nin yeni sivri küpeleri Hollywood'da yeni bir akım başlatabilir

30 Mayıs 2014 08:49

Dünyaca ünlü sinema yıldızı Angelina Jolie, yeni filmi “Malefiz”in (Maleficent) Los Angeles’taki galasına eşi Brad Pitt ve çocuklarıyla katıldı.

El Capitan Theatre’da gerçekleşen gecede ünlü oyuncu, siyah deri Versace elbisesi, punk etkili bileklikleri ve küpeleri ile çok şıktı. Jolie’nin yeni sivri küpeleri Hollywood’da yeni bir akım başlatabilir.

Her biri farklı anlama gelen dövmeleri ve sıra dışı takılarıyla son derece “goth” bir stil yaratan Jolie ile Gucci takımı ve geriye doğru taranmış saçlarıyla “ağır abi” havasına bürünen 50 yaşındaki Pitt yine galanın en gözde çifti oldu.

38 yaşındaki Jolie ve eşi, geçtiğimiz sene  iki göğsünü birden aldırdığı operasyon (mastektomi) sonrasında zor günleri birlikte atlatmış ve yakın zamanda evlenebileceklerinin sinyallerini vermişti.

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