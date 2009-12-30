Angelina Jolie, son 10 yılın güzellik ikonu

Angelina Jolie, eşi Bradtt Pitt'in eski karısı Jennifer Aniston'u güzellikte solladı
30 Aralık 2009 02:00
T24- Kozmetik firması Superdrug’ın İngiltere’de 3 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda son 10 yılın en güzel kadını olarak Hollywood yıldızı Angelina Jolie seçildi
Ünlü yıldız, kalın telli saçları ve somurtkan yüz ifadesiyle klasik güzellik standartlarına pek uymasa da güçlü bir karakter telkin eden genel görünümü sayesinde bu sıfata layık görüldü.
Jolie, böylelikle güzellik ikonu olarak tahta otururken hayat arkadaşı Brad Pitt’in eski karısı Jennifer Aniston’ı da bir basamak geride bıraktı. Superdrug’ın Ticari Direktörü Steve Jebson, “Listenin ilk 20 sırasında yaşını hiç belli etmeyen Joanna Lumley’den Cheryl Cole’a kadar her yaştan kadın var” dedi.