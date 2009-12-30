Angelina Jolie, son 10 yılın güzellik ikonu

T24- Kozmetik firması Superdrug’ın İngiltere’de 3 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda son 10 yılın en güzel kadını olarak Hollywood yıldızı Angelina Jolie seçildi

Ünlü yıldız, kalın telli saçları ve somurtkan yüz ifadesiyle klasik güzellik standartlarına pek uymasa da güçlü bir karakter telkin eden genel görünümü sayesinde bu sıfata layık görüldü.



Jolie, böylelikle güzellik ikonu olarak tahta otururken hayat arkadaşı Brad Pitt’in eski karısı Jennifer Aniston’ı da bir basamak geride bıraktı. Superdrug’ın Ticari Direktörü Steve Jebson, “Listenin ilk 20 sırasında yaşını hiç belli etmeyen Joanna Lumley’den Cheryl Cole’a kadar her yaştan kadın var” dedi.



Güzellik ikonu sıralaması şöyle:

1. Angelina Jolie Fotoğrafları için tıklayınız

2. Jennifer Aniston Fotoğrafları için tıklayınız

3. Kylie Minogue Fotoğrafları için tıklayınız

4. Catherine Zeta Jones Fotoğrafları için tıklayınız

5. Cheryl Cole Fotoğrafları için tıklayınız

6. Scarlet Johansson Fotoğrafları için tıklayınız

7. Keira Knightly Fotoğrafları için tıklayınız

8. Beyonce Knowles

9. Liv Tyler Fotoğrafları için tıklayınız

10. Halle Berry Fotoğrafları için tıklayınız

11. Kate Winslet

12. Myleene Klass Fotoğrafları için tıklayınız

13. Kelly Brook Fotoğrafları için tıklayınız

14. Nigella Lawson

15. Kate Beckinsale Fotoğrafları için tıklayınız

16. Megan Fox Fotoğrafları için tıklayınız

17. Eva Longoria Fotoğrafları için tıklayınız

18. Joanna Lumley

19. Holly Willoughby

20. Charlize Theron. Fotoğrafları için tıklayınız

