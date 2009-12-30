T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie, son 10 yılın güzellik ikonu

Angelina Jolie, eşi Bradtt Pitt'in eski karısı Jennifer Aniston'u güzellikte solladı

30 Aralık 2009 02:00

T24- Kozmetik firması Superdrug’ın İngiltere’de 3 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda son 10 yılın en güzel kadını olarak Hollywood yıldızı Angelina Jolie seçildi

Ünlü yıldız, kalın telli saçları ve somurtkan yüz ifadesiyle klasik güzellik standartlarına pek uymasa da güçlü bir karakter telkin eden genel görünümü sayesinde bu sıfata layık görüldü.

Jolie, böylelikle güzellik ikonu olarak tahta otururken hayat arkadaşı Brad Pitt’in eski karısı Jennifer Aniston’ı da bir basamak geride bıraktı. Superdrug’ın Ticari Direktörü Steve Jebson, “Listenin ilk 20 sırasında yaşını hiç belli etmeyen Joanna Lumley’den Cheryl Cole’a kadar her yaştan kadın var” dedi.

 
Güzellik ikonu   sıralaması şöyle:

1. Angelina Jolie  Fotoğrafları için tıklayınız
2. Jennifer Aniston  Fotoğrafları için tıklayınız
3. Kylie Minogue   Fotoğrafları için tıklayınız
4. Catherine Zeta Jones Fotoğrafları için tıklayınız
5. Cheryl Cole Fotoğrafları için tıklayınız
6. Scarlet Johansson Fotoğrafları için tıklayınız
7. Keira Knightly       Fotoğrafları için tıklayınız
8. Beyonce Knowles
9. Liv Tyler  Fotoğrafları için tıklayınız
10. Halle Berry Fotoğrafları için tıklayınız
11. Kate Winslet
12. Myleene Klass Fotoğrafları için tıklayınız
13. Kelly Brook Fotoğrafları için tıklayınız
14. Nigella Lawson
15. Kate Beckinsale  Fotoğrafları için tıklayınız
16. Megan Fox  Fotoğrafları için tıklayınız
17. Eva Longoria  Fotoğrafları için tıklayınız
18. Joanna Lumley
19. Holly Willoughby
20. Charlize Theron.  Fotoğrafları için tıklayınız

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24