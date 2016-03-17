Angelina Jolie, sığınmacı çocukları ezilmekten kurtardı

ABD’li oyuncu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Özel Temsilcisi Angelina Jolie dün Atina'da sığınmacıların kaldığı barınma merkezlerine ziyaretlerde bulundu. Jolie, konuşmaya çalıştığı 2 sığınmacı çocuğun ezilmemesi için etrafını saran gazetecileri geri çekilmelerini ve düşüncesizce davranmamaları konusunda uyardı, kendi korumalarına da çocukları korumaları talimatı verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Jolie, konuşmaya çalıştığı çocukları da basının 'yoğun ilgisinden' korumak için elinden geleni yaptı. Jolie, Başbakan Çipras'la da 'sığınmacı zirvesi' gerçekleştirdi.

Angelina Jolie, Bekaa Vadisi'ne gitti

Jolie, Batı Avrupa ülkelerine geçmek için geldikleri Yunanistan'da, Makedonya sınırının kapatılması üzerine ülkede sıkışıp kalan sığınmacılara destekte bulunmak için UNHCR yetkilileri ve sığınmacılarla görüştü. Önce Pire Limanı'ndaki terminallerde geçici olarak konaklayan sığınmacıları ziyaret eden Jolie, daha sonra Eleanos semtindeki barınma merkezine geçti. Burada sığınmacılarla sohbet eden Jolie, kendilerine yolculuklarında yaşadıkları zorlukları sordu. Jolie ayrıca, açık sınır politikasının uygulanması gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Jolie, konuşmaya çalıştığı 2 sığınmacı çocuğun ezilmemesi için etrafını saran gazetecileri geri çekilmelerini ve düşüncesizce davranmamaları konusunda uyardı, kendi korumalarına da çocukları korumaları talimatı verdi.

Jolie, kalabalıktan korumaya çalıştığı bir çocuğa da "Sizinle konuşmak ve öğrenmek için buradayım. Güçlü olmaya çalış" dedi.

Diğer taraftan Jolie, Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında Başbakan Aleksis Çipras ile de görüştü. Jolie, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "UNHCR’nin ve Yunan Hükümetinin çabalarına destek olmak ve bu insanlık krizinin idaresinin hızlandırılması için buradayım" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Yunan adalarına zorlu, tehlikeli ve kimi zaman ölümcül şartlarda vardığı vurgulanan açıklamada, Jolie'nin Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik desteği ve dayanışmasına duyduğu şükran belirtildi.

Yunanistan'da sınırların sığınmacılara kapatılmasının ardından 13 bini İdomeni'de olmak üzere toplam yaklaşık 45 bin sığınmacı mahsur kaldı.