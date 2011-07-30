-ANGELINA JOLIE SARAYBOSNA'DA SARAYBOSNA (A.A) - 30.07.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, bugün sona erecek 17. Saraybosna Film Festivali'nin kapanış törenine katılmak üzere Bosna-Hersek'e geldi. 17. Saraybosna Film Festivali'nin resmi internet sitesince yapılan açıklamaya göre, bugün Saraybosna'ya gelen Jolie'nin festivalin kapanış töreninde yer alacak. Jolie'ye bu akşam festivalin kapanış töreninde, Saraybosna Film Festivali'nin özel ödülünün takdim edileceği açıklandı. Angelina Jolie ile birlikte, Saraybosna'ya ünlü oyuncu Brad Pitt'in de geldiği öğrenildi. Jolie, Bosna-Hersek'teki savaşla ilgili ''Kan ve Bal Ülkesinde'' adlı geçtiğimiz yıl bir film de çekmişti.