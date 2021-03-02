Angelina Jolie'nin koleksiyonunda bulunan Churchill'in nadir tablosu rekor fiyata satıldı

Britanya'nın eski Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e hediye edilen tablo, oyuncu Angelina Jolie'nin koleksiyonundan çıkarak 11.5 milyon dolara satıldı. Churchill'in eserleri arasında en pahalıya satılan tablo "Tower of Koutoubia Mosque" oldu.

CNN'de yer alan habere göre, Britanya'nın eski Başbakanı Churchill'in yaptığı, Fas'ı resmeden "Tower of Koutoubia Mosque" tablosu, Angelina Jolie'nin koleksiyonundan çıkarak açık artırmada satıldı.

İngiliz müzayede evi Christie's'in modern İngiliz sanatı bölümü başkanı Nick Orchard "Churchill, Fas'ı ilk kez 1935 yılında ziyaret etti ve buradaki ışık kalitesine hayran oldu. Bu nedenle Fas'ı resmettiği bu tablosunu en sevdikleri arasında gördü" dedi.

Churchill'in nadir tablolarından "Tower of Koutoubia Mosque", açık artırmada açılış fiyatı 3.5 milyon doları üçe katlayarak satıldı.

Açık artırmadan önce Angelina Jolie'de bulunan tablonun eski eşi Brad Pitt tarafından 2011 yılında alındığı iddia ediliyor.