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Angelina Jolie mülteci kampında

Angelina Jolie, Tayland'da Myanmar'dan kaçanların sığındığı bir mülteci kampını ziyaret etti

06 Şubat 2009 02:00

Amerikalı film yıldızı Angelina Jolie, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iyiniyet elçiliği görevi çerçevesinde Tayland'da Myanmar'dan kaçanların sığındığı bir mülteci kampını ziyaret etti.

BMMYK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Jolie'nin, Myanmar sınırından 3 kilometre içerde bulunan ve 18 bin 111 etnik Karen azınlığa ev sahipliği yapan Ban Mai Nai Soi kampını dün ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, bütün gün kamptaki mültecilerle görüşen ve onların sorunlarını dinleyen Jolie'nin, öksüz ve yetimlerle de bir araya geldiği kaydedildi.

Mülteci yaşamının yanı sıra Karenler ile Rohingya etnik grubunun sorunlarına dikkat çeken Jolie'nin, Tayland hükümetine Myanmarlı mültecilere daha fazla hareket serbestisi tanıması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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