Angelina Jolie mücevher parasıyla okul yaptırdı

ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Afganistan'da kız çocukları için ilkokul yaptırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin başkent Kabil yakınlarındaki Tangi köyünde açtığı ilkokulda, yaklaşık 300 kız öğrenci eğitim görecek.

E! News internet sitesinin haberine göre Jolie, köyü çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı için özellikle seçmiş. Yakın gelecekte başka ülkelerde de okullar yaptırmak istediğine işaret eden Jolie, Afganistan'daki okulun bu açıdan bir ilk olduğunu söyledi.

Jolie, okullar için gerekli parayı kendisinin tasarladığı mücevheratlardan oluşan "Style of Jolie" koleksiyonunun satışından karşılayacak. Oscar ödüllü oyuncu, "Mücevher tasarlamanın sanatsal tatmini bir yana elde edilen paranın ihtiyacı olan çocukların eğitimi için kullanılacağını bilmek, çok büyük bir onur" dedi.

Koleksiyonun ünlü mücevher tasarımcısı Robert Procop ile hazırlayan Jolie, satışlardan elde edilen tüm gelirin "Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocuklar için Eğitim Ortaklığı"na aktarılacağını ve yeni okulların inşa edilmesi için harcanacağını sözlerine ekledi.

Vietnam, Kamboçya ve Etiyopya'dan 3 çocuğu evlat edinen Jolie'nin Brad Pitt'le olan beraberliğinden de 3 çocuğu var.