T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie mücevher parasıyla okul yaptırdı

Jolie, okullar için gerekli parayı kendisinin tasarladığı mücevheratlardan oluşan "Style of Jolie" koleksiyonunun satışından karşılayacak

02 Nisan 2013 15:12

ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Afganistan'da kız çocukları için ilkokul yaptırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin başkent Kabil yakınlarındaki Tangi köyünde açtığı ilkokulda, yaklaşık 300 kız öğrenci eğitim görecek.

E! News internet sitesinin haberine göre Jolie, köyü çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı için özellikle seçmiş. Yakın gelecekte başka ülkelerde de okullar yaptırmak istediğine işaret eden Jolie, Afganistan'daki okulun bu açıdan bir ilk olduğunu söyledi.

Jolie, okullar için gerekli parayı kendisinin tasarladığı mücevheratlardan oluşan "Style of Jolie" koleksiyonunun satışından karşılayacak. Oscar ödüllü oyuncu, "Mücevher tasarlamanın sanatsal tatmini bir yana elde edilen paranın ihtiyacı olan çocukların eğitimi için kullanılacağını bilmek, çok büyük bir onur" dedi.

Koleksiyonun ünlü mücevher tasarımcısı Robert Procop ile hazırlayan Jolie, satışlardan elde edilen tüm gelirin "Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocuklar için Eğitim Ortaklığı"na aktarılacağını ve yeni okulların inşa edilmesi için harcanacağını sözlerine ekledi.

Vietnam, Kamboçya ve Etiyopya'dan 3 çocuğu evlat edinen Jolie'nin Brad Pitt'le olan beraberliğinden de 3 çocuğu var.

ETİKETLER

angelina jolieokulafganistanmücevher

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24