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Angelina Jolie Mardin'e geldi

Oyuncu ve yönetmen Jolie, Midyat'taki AFAD Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret edecek

20 Haziran 2015 00:02

Sinema oyuncusu, yönetmen ve BM İyi Niyet Elçisi Angeline Jolie, Mardin'in Midyat İlçesi'nde Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere akşam saatlerinde özel uçakla Mardin'e geldi.

Angelina Jolie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'in 20 Haziran Mülteciler Günü nedeniyle yarın Mardin'in Midyat İlçesi'nde Suriye ve Iraklıların kaldığı AFAD Geçici Barınma Merkezi'ne yapacakları ziyarete katılacak.

Midyat'ın Akçakaya Mahallesi'nde bulunan 2 bin 378'ü Iraklı Ezidi ve 3 bin 47 Suriyelinin barındığı kampa BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres saat 16.00'da gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması yapacak. Daha sonra kampa katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunup sığınmacılarla birlikte iftar yemeğine katılacak.

Ürdün'de bulunduğu belirtilen Angelina Jolie, özel uçağıyla Mardin Havaalanı'na saat 20.10 sıralarında indi. Sıkı güvenlik önlemleri alınırken, gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi. Angeline Jolie, VIP'de Vali Yardımcısı Ali Gürtuna tarafından karşılandı. BM'ye ait zırhlı araçlar tarafından havalimanından alınan Jolie, sıkı güvenlik önlemleri altında Mardin'de konaklayacağı Hilton Oteli'ne götürüldü. Jolie'nin beraberinde mülteci çocuklara vermek üzere oyuncaklar getirdiği öğrenildi. Jolie'nin getirdiği oyuncaklar Mardin Valiliği'ne ait araçlarla uçağından alındı.

Geceyi Mardin'de geçirecek olan Jolie, yarın Midyat'taki kampa giderek sığınmacılarla görüşmelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi.

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