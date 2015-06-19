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Dünya

Angelina Jolie yarın Midyat'a gidiyor

Daha önce Hatay’daki kampları ziyaret eden Jolie, Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulundu ve talebi kabul edildi

19 Haziran 2015 13:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarınki Midyat ziyaretinin öncesinde kulislere BM Özel Elçisi Angelina Jolie’nin de Midyat’ta çadırkenti ziyaret edeceği bilgisi yansıdı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, daha önce Hatay’daki kampları ziyaret eden Jolie’nin Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulunduğu ve talebinin kabul edildiği belirtiliyor. 

Kulislere, Erdoğan’ın bu programlarını Jolie ile birlikte yapacağı iddiası yansıdı. Jolie’nin programıyla ilgili resmi açıklamayla bilgi verilmezken diplomatik kaynaklar, Jolie’nin ziyaretle ilgili izinlerin tamamlandığını söylemekle yetindiler.

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