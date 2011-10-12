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Dünya

Angelina Jolie, Libyalı muhalifleri övdü MİSRATA (A.A) 

12 Ekim 2011 15:40

-Angelina Jolie, Libyalı muhalifleri övdü MİSRATA (A.A) - 12.10.2011 - BM'nin İyi Niyet Elçisi aktris Anjelina Jolie, Libyalıları ülkelerindeki rejim karşıtı devrime "olağanüstü" katılımlarından dolayı övdü. Libya'ya dün gelen Jolie, muhaliflerin birkaç hafta süren şiddetli çatışmalar sonunda denetimini sağladığı Misrata'da, hukuk devleti olma arayışındaki Libya'yla dayanışma içinde olduğunu söyledi. Kentteki bir otelin lobisinde açıklama yapan Jolie, her kesimden bu kadar çok sayıda kişinin ülkede çözümün bir parçası olmasının fevkalade bir durum olduğunu belirtti. Libya'daki geçiş yönetiminin yetkilileriyle de bir araya geldiğini ifade eden Jolie, yeni bir toplum ve kurumlar oluşturmaya çalışan ülkenin ihtiyaçlarına dikkati çekti. Angelina Jolie, BM iyi niyet elçisi olarak 10 yılda mültecilerin bulunduğu çok sayıda ülkeyi ziyaret etmişti.

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