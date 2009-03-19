Angelina Jolie, kocası Brad Pitt'i bakıcıyla yakaladı

Hollywood'un en gözde çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Star Magazine'in haberine göre Jolie, Pitt'i ikizlerinin genç ve güzel bakıcısıyla yatak odasında bastı. Jolie avazı çıktığı kadar bağırarak Pitt'i tokatladı. Pitt'in evi terk ettiği söyleniyor.



Amerikan magazin dergisi Star'ın sağlam kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Oscar töreninden sonraki hafta meydana geldi. Amerikan magazin dergisi Star'ın sağlam kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Oscar töreninden sonraki hafta Angelina, gündüz eve geldiği zaman çocuklarının yatak odasında Brad Pitt'i ikizlerinin bakıcısına masaj yaparken yakaladı.



Bu manzara karşısında çılgına dönen seksi yıldız akciğerlerini parçalayacak şekilde bağırdıktan sonra Brad Pitt'e sağlam bir tokat yapıştırdı ve ardından bakıcıya dönerek, "Hemen defol ve bir daha da bu eve asla gelme" dedi. Olay karşısında şoke olan Brad Pitt ise , "Sadece ona ağrıları için yardımcı olmaya çalışıyordum" dedi.

