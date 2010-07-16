Angelina Jolie 'ilk kez' yönetmen koltuğunda

T24- Angelina Jolie'nin yönetmenliğini de yapacağı, Bosna'daki savaş sırasında tecavüze uğrayan bir kadının hikayesini anlatacağı filme, Sırbistanlı medya patronu ortak yapımcı olmaktan vazgeçti.



Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, Bosna'daki savaş (1992-1995) sırasında tecavüze uğrayan bir kadının hikayesini anlatacağı filmin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yapacak.



NTV'de yer alan habere göre, Bosna-Hersek ve Sırbistan basını, Angelina Jolie'nin Bosna'daki savaş sırasında tecavüze uğrayan bir kadının hayat hikayesini anlatacağı filmin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstleneceği film çalışması yaptığı haberlerine geniş şekilde yer verdi.



Gazetelerin haberlerine göre, Angelina Jolie'nin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yapacağı filmin konusunun, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta bir Sırbın tecavüzüne uğrayan Boşnak kadının, daha sonra tecavüzcüsüne aşık olması ve onunla birlikte savaşın kanlı günlerini ve zorluğunu yaşaması olduğu belirtildi.



Angelina Jolie'nin bu filmle ilk kez "yönetmen koltuğuna" oturacağı da kaydedildi.



SIRBİSTANLI MEDYA PATRONU ORTAK YAPIMCILIKTAN VAZGEÇTİ





Bu arada Sırbistan'daki gazeteler, Angelina Jolie'nin çekimini yapacağı söz konusu filmin ortak yapımcılığını yapması konusunda daha önce anlaştığı Sırbistan'daki özel televizyon kanalı Pink TV'nin sahibi Jelyko Mitroviç'in bu projeden vazgeçtiği haberlerine de yer verdi.

Jolie'nin ekibiyle görüşüp senaryoyu inceledikten sonra bu projeden vazgeçtiğini ifade eden Mitroviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sırpları bir kez daha dünyaya kötü tanıtacak bir projenin parçası olmak istemiyorum. Angelina Jolie'nin oyunculuğunu ve kişiliğini beğeniyordum, ama maalesef o Sırplara karşı büyük önyargı besliyor. Onunla ortak çalışmak birçok kapıyı açacaktır, ama Sırpları kötü gösterecek hiçbir şeyin parçası olmak istemiyorum" dedi.



Sırbistan'daki bazı gazeteler, Mitroviç'i bu davranışından dolayı "kahraman" ilan etti.



Öte yandan Angelina Jolie'nin ekibinin, filmin çekimi için yakında Bosna-Hersek ve Sırbistan'a gelerek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.