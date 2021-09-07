Angelina Jolie ilk kez Instagram hesabından çocuklarının fotoğraflarını paylaştı

T24 Magazin

Instagram’da hesap açarak kısa bir sürede 10 milyon takipçiye ulaşarak sosyal medya rekorları kıran Angelina Jolie, ilk paylaşımında Afganistan’dan kaçan kadın ve çocukların durumunu paylaşmıştı. Şimdi ise çocuklarının evde kitap okurken fotoğraflarını paylaşan Jolie, hayranlarından kitap önerileri de istedi.

İlk karede 16 yaşındaki Zahara Jolie-Pitt’in Toni Morrison’un 1970’lerde yazdığı ‘The Bluest Eye’ romanını okuduğu görülürken, ikinci karede ise Shiloh’un Akala imzalı ‘The Dark Lady’ kitabını okuduğu görüldü.

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