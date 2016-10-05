Angelina Jolie ile Johnny Depp aşk mı yaşıyor?

Brad Pitt'le boşanma kararı alan dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin teselliyi eski rol arkadaşı Johnny Depp ile bulduğu öne sürüldü.

The Sun gazetesi, Angelina Jolie'nin 'Turist' filminde birlikte rol aldığı başarılı aktör Johnny Depp ile iletişim halinde olduğunu iddia etti. Jolie, geçtiğimiz aylarda 1 yıllık eşi Amber Heard ile boşanma sürecine giren Johnny Depp'le o günden beri konuşuyor. Bu iddiaları Jolie'nin boşanma davası için Depp'in boşanma avukatını tutması doğrular nitelikte.



İkilinin 'Turist' filminde başrolleri paylaşması Depp'in o dönemki eşi Vanessa Paradis tarafından hoş karşılanmamış, Paradis'i tanıyan kişiler National Enquirer dergisine "Vanessa, Angelina ve Johnny'nin birlikte olduğundan çok emin" demişti.