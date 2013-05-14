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Angelina Jolie iki memesini de aldırdı

Angelina Jolie, 9 hafta süren ve çifte mastektomi gerektiren ameliyatların ardından meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 5'e düştüğünü söyledi

14 Mayıs 2013 12:54

Hollywood yıldızı Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, kansere yakalanma riskini azaltmak için iki memesini de aldırdığını açıkladı.

Altı çocuk annesi 37 yaşındaki oyuncu, New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda neden mastektomi ameliyatı olduğunu anlattı.

Jolie, 'Doktorlar meme kanserine yakalanma riskimin yüzde 87, yumurtalık kanserine yakalanma riskimin de yüzde 50 olduğunu söylüyor. Riski azaltmak için proaktif olmaya karar verdim' dedi.
Angelina Jolie, ameliyatların Şubat'ta başladığını ve Nisan sonunda tamamlandığını söyledi.

Jolie 'Tıbbi Tercihim' başlıklı makalede, Annesinin yaklaşık 10 yıl boyunca kanserle savaştığını ve 56 yaşında öldüğünü belirtti.

Çocuklarının da aynı hastalık yüzünden annesiz kalmasını istemediğini belirten Jolie, 'Bozuk bir gen (BRCA1) taşıyorum ve bu enim meme kanseri yumurtalık kanseri olma ihtimalimi ciddi oranda artırıyor' dedi.

Angelina Jolie, 9 hafta süren ve çifte mastektomi gerektiren ameliyatların ardından meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 5'e düştüğünü söyledi. Jolie, bu süre içinde eşi Brad Pitt'ten büyük destek gördüğünü vurguladı.

BBC TÜRKÇE

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