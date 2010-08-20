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Yaşam

ANGELINA JOLIE HIRVATİSTAN'DA SARAYBOSNA (A.A)

20 Ağustos 2010 20:05

-ANGELINA JOLIE HIRVATİSTAN'DA SARAYBOSNA (A.A) - 20.08.2010 - Bosna savaşında bir Sırbın tecavüzüne uğrayan kadının hikayesinin anlatılacağı filmin yönetmenliğini üstlenen Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Hırvatistan'a geldi. Hırvatistan'ın İstra bölgesi yakınlarındaki tatil köyü Briyuni'ye gelen Jolie'nin 2 gün Hırvatistan'da kalacağı, filminde rol alması için 64 yaşındaki ünlü Hırvat aktör Rade Şerbeciya ile de görüşeceği bildirildi. Briyuni Ulysses Tiyatrosu Halkla İlişkiler Sorumlusu Marina Vuyçiç yaptığı açıklamada, Jolie'nin bu akşam Şerbeciya'nın başrolde oynadığı ''Kral Lir'' oyununu izleyeceğini bildirdi.  Jolie'nin görüşeceği Şerbeciya, oyunculuk kariyerine 1969 yılında Zagreb'de başladı. Çok sayıda yerli filmde oynayan Şerbeciya, ''Uzay Kovboyları'', ''Görevimiz Tehlike'', ''Kapışma'' gibi Hollywood yapımı filmlerde de rol aldı.

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