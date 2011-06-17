-ANGELİNA JOLİE HATAY'DA HATAY (A.A) - 17.06.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi film yıldızı Angelina Jolie, Suriye'deki olaylardan kaçarak, Türk Kızılayının kurduğu geçici çadırkentlerde konaklayan Suriyelileri görmek üzere Hatay'a geldi. Ünlü yıldızı Hatay Havaalanı'nda, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve öteki ilgililer karşıladı. Ünlü yıldızın gelişi dolayısıyla VIP salonu girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini karşılamaya gelen hayranlarının VIP salonuna yaklaşmalarına güvenlik güçleri izin vermedi. Bu arada, ünlü yıldızın uçağından önce, ekibini taşıyan özel bir uçak da Hatay Havaalanı'na indi. Yıldızın konvoyundaki bir minibüse de uçaktan indirilen oyuncaklar yerleştirildi. Hatay Valiliği, ünlü yıldıza Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir minibüs tahsis etti. Tahsis edilen minibüse bol miktarda su konuldu. Jolie'nin, Umut Toksoy ve Bahri Arslan adlı iki hayranı da İskenderun'dan geldiklerini belirterek, ellerinde İngilizce ''Angelina kiss me for world peace'' (Angelina dünya barışı için beni öp) yazılı pankart taşıdı. Bir süre VIP salonunda dinlenen Jolie'nin, konvoy eşliğinde geçici çadırkentlerin kurulduğu Altınözü'ne hareket edeceği öğrenildi.