Angelina Jolie güzel değil

Türk ailesinin damat adayı

Yaptığım hiç bir plan gerçekleşmedi



Tarkan'a kampanya yapmam



Tarkan gelecek mi?

Elimden geleni yaptım. Bu saatten sonra yeni bir kampanya başlatmam, bir teklif de götürmem. Kapımız her zaman açık. 10 sene gelmez 11’inci sene yine teklif ederim, gelirse sevinirim.



Programınıza güzel kızlar geliyor, biri “Kız arkadaşım olsa” diye düşündünüz mü?

Gerçekten de geliyor. Bir kafede, arkadaş ortamında görsem “Ağabey ne kadar güzel kız” derdim.



Dünya güzeli geldi mesela onun için de düşünmediniz mi?

“Konuk rahat etsin, keyfi yerinde olsun” diye düşünüyorum. O sırada güzel miymiş değilmiymiş, dekolte mi giymiş bana kurmu yapmış düşünmüyorum. Ama flörtöz bir durumum da var. Bu da programın imajı.



Yıllardır hep aynı format. “Yeter artık” demiyor musnuz?

Sabah kalkıp akşama kadar aynı şeyleri yapıyorum. 15-20 senedir aynı insanlarla görüşüyorum. Annemden de babamdan da arkadaşlarımdan da sıkılmadım. Show da ailemin bir parçası gibi...



Para vermeseler de Beyaz Show’u yapacağım. Geçen gün Rıdvan Dilmen, “Hayatımda en çok istediğim şey futbol oynamaktı, maçlara deli gibi severek gidiyorum bir de üstüne para alıyorum. Halı sahada para ödeyince anladım kıymetini” dedi. Benim durumum da böyle. Beyaz Show, çocuğum gibi artık. Bir de üstüne para alıyorum.Beyaz Show’un iskeletini değiştirmem ama bu sene yeniliyorum programı. Bu sene ünlü isimlerin yanında halktan konuklar da alacağız. Değişik meslek gruplarından kişileri ağırlamak istiyorum. Mesela bir orkestra şefine “Bugüne kadar bize arkanız dönüktü, ön tarafta ne oluyor ağabey” diye sormak istiyorum.Sezen Aksu. Televizyona çok fazla çıkmadığı için geldiği dönemde etkisi çok büyük oldu. İkisini birbirinden ayırmak istemem ama son dönemdeki en etkili konuk da Ajda Pekkan’dı. Sezen Aksu ve Ajda Pekkan bugüne kadar gelen en ses getiren konuklardı. Bir de Zülfü Livaneli. Ümit Türkcan ve Neşet Ertaş’la Türk Halk Müziği programları yaptık. Patladı... Kubat’ın ve Ahmet Özhan’ın katıldığı sanat müziği geceleri konsept programlardı, çok beğenildi. Orhan Gencebay’ın katıldığı program da öyle...Kriterlerim var. Bu kriterleri kimseyle paylaşmam. Ailemin kriteri yok. Ağabeyim eşi Aysun Abla’yı sevdi evlendi. Kimse herhangi bir kriter aramadı. Annemin söylediği tek bir şey var; “Bizi de sevsin saysın, bayramları unutmasın, ara sıra arayıp sorsun.” Ağabeyim 25 senelik evli. Annem rahatsız etmemek için 25 senede üç kere oturmaya gitti. Anneme ilişkimi anlatmam.Geldi. Ama ne ben ne annem kesinlikle kabul etmedik.Sinirlenince yalnız kalmak isterim, kabuğuma çekilirim. Çabuk parlayan bir adamım. Ani tepki gösteririm, sonradan da üzülürüm. Kimseyle küs kalamam. Karşı taraf hatalı bile olsa özür dilemeyi severim. Yarın öbür gün kimin başına ne geleceği belli değil. Çok sinirlenirsemnereye gittiğimi bilmeden arabaya atlayıp uzun yola çıkarım.Yok. Ama olabilir.Teşekkür ediyorum.Seveceğim kadının ünlü olup olmaması hiç önemli değil benim için.Hayır değil. Benim için güzel kadın Meryl Streep’tir mesela... Onunla oturup çok manyak şeyler konuşabileceğime inanıyorum. Uma Thurman da güzel kadındır benim için ya da Catherine Zeta Jones. Karşımdaki kadın beni esprileriyle alt edebilmeli, ona hayran kalmalıyım.Değişik arkadaşlarım geliyor.Toplanıyoruz. Türk sanat müziğini seven insanlar geliyor. “Fasılseviyorum” deyip gelenlerinsevmedikleri ortaya çıkıyor bir daha gelmiyorlar. Ama gerçekten fasıl sevenler kalıyor.Tabii tabii geldiler. Cengiz Semercioğlu da geldi, yazdı hatta. Kanal D’nin Genel Müdürü İrfan Şahin de geldi. Bir de öyle grubumuz oldu. Sanat müziğini çok seviyorum. 40’lara gelince daha önce keşfetmediğim şeylere bakar oldum. “Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, rabbim yaratırken seni bir hayli özenmiş” şarkısını dinlerken içim akıyor, kendimden geçiyorum.Hayatımın ilk dönüm noktası Beyaz Show’dan önce İstanbul’a gelmemdir. Okulu dondurdum, arkadaşlarımı Eskişehir’de bıraktım. Orada radyoculuk yapıyordum, işi de bıraktım. Tek başımaydım, zor bir şeydi. Hayatımın ikinci dönüm noktası da Beyaz Show’un başlaması oldu. Hayatımın kırılma noktalarını yaratan insanlar var bir de. Özdinç Barbaros’un İstanbul’a gelmemde çok etkisi oldu. Ali Karacan, Number One TV’ye başlamamı söyledi. Kanal D’nin eski genel müdürü Faruk Bayhan çok önemlidir. Fatih Altaylı hayatım boyunca arkamda durmuş, en önemli isimlerden biri. Kanal D’de başlamamı o sağladı.Artık gelecekle ilgili plan yapmaktan sıkıldım. Çünkü yaptığım hiçbir plan gerçekleşmedi. Bu iş iyi gittiği sürece yapmak istiyorum. Bırakırsam büyük ihtimalle kamera arkasına geçerim. Kanalda ya da başka bir yerde yönetici olurum. Bir gün evlenip çocuk sahibi olacağıma da inanıyorum. Şu hayatı alnımın akıyla ve aileme zarar gelmeden tamamlamak istiyorum, bu gelecekle ilgili en büyük planım. Çünkü ünlü olmak çok zor