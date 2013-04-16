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Angelina Jolie fotoğrafı açık artırmada

Angelina Jolie’nin 25 yaşında çekilen ve daha önce yayınlanmayan fotoğrafının Londra’daki açık artırmada 96 bin liraya alıcı bulması bekleniyor

16 Nisan 2013 14:07

ABD’li Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin 12 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf Londra’da açık artırmaya çıkacak.

Oyuncunun 2001’de David LaChapelle’nin Rolling Stone dergisi için çektiği fotoğrafın 68-96 bin lira fiyat aralığında satılması bekleniyor. Fotoğraf dergi için çekilmiş olsa da daha önce yayınlanmadı.

Fotoğraf çekildiğinde 25 yaşında olan Jolie, bir atla poz veriyor. Jolie’nin kolunda ise o dönem evli olduğu Billy Bob Thornton’a ithafen yaptırdığı ‘Billy Bob’ dövmesi görülüyor.

‘The Wild Side of Photography’ adlı seçkide Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson ve Horst P. Horst gibi birçok çağdaş ve moda fotoğrafçısının önemli eserleri bulunuyor.

ntvmsnbc'nin Daily Mail’e dayandırdığı haberine göre, açık artırma 15 Mayıs’ta gerçekleşecek.

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