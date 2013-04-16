Angelina Jolie fotoğrafı açık artırmada

ABD’li Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin 12 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf Londra’da açık artırmaya çıkacak.

Oyuncunun 2001’de David LaChapelle’nin Rolling Stone dergisi için çektiği fotoğrafın 68-96 bin lira fiyat aralığında satılması bekleniyor. Fotoğraf dergi için çekilmiş olsa da daha önce yayınlanmadı.



Fotoğraf çekildiğinde 25 yaşında olan Jolie, bir atla poz veriyor. Jolie’nin kolunda ise o dönem evli olduğu Billy Bob Thornton’a ithafen yaptırdığı ‘Billy Bob’ dövmesi görülüyor.

‘The Wild Side of Photography’ adlı seçkide Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson ve Horst P. Horst gibi birçok çağdaş ve moda fotoğrafçısının önemli eserleri bulunuyor.

ntvmsnbc'nin Daily Mail’e dayandırdığı haberine göre, açık artırma 15 Mayıs’ta gerçekleşecek.



