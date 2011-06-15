-ANGELINA JOLIE CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Ünlü film yıldızı ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kampını ziyaret etme talebinin Ankara tarafından muhtemelen olumlu yanıtlanacağı ve Jolie'nin cuma günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Jolie, dün Türkiye'ye Hatay'daki kampı ziyaret etmesine izin verilmesi için başvurdu. Bu talebi değerlendiren Ankara, Jolie'ye büyük ihtimalle olumlu yanıt verecek. Jolie'nin cuma günü önce İstanbul ardından da Hatay'a gelmesi bekleniyor. Angelina Jolie, nisan ayında en son Libya-Tunus sınırını ziyaret ederek, oradaki kampta incelemelerde bulunmuştu.