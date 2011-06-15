T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANGELINA JOLIE CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 19:19

-ANGELINA JOLIE CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'DE  ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Ünlü film yıldızı ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kampını ziyaret etme talebinin Ankara tarafından muhtemelen olumlu yanıtlanacağı ve Jolie'nin cuma günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Jolie, dün Türkiye'ye Hatay'daki kampı ziyaret etmesine izin verilmesi için başvurdu. Bu talebi değerlendiren Ankara, Jolie'ye büyük ihtimalle olumlu yanıt verecek. Jolie'nin cuma günü önce İstanbul ardından da Hatay'a gelmesi bekleniyor. Angelina Jolie, nisan ayında en son Libya-Tunus sınırını ziyaret ederek, oradaki kampta incelemelerde bulunmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24