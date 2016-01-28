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Angelina Jolie: Çocuklarıma Hollywood'u tavsiye etmiyorum

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin altı tane çocuğu bulunuyor

28 Ocak 2016 23:54

Today adlı TV programına konuk olan Angelina Jolie "Eğer çocuklarım kariyerlerini Hollywood dışında bir alanda yapmak isterlerse bundan mutlu olurum" diye konuştu. Jolie, kocası Brad Pitt'in de bu konuda kendisiyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Jack Black ile birlikte görev aldığı Kung Fu Panda 3 adlı filmin tanıtım faaliyetleriyle meşgul olar Angelina Jolie "Eğer çocuklarım günün birinde oyuncu olmak isterlerse... Umarım önce başka şeyler yapmaya çalışırlar ve sonra çok istiyorlarsa oyuncu olurlar" diye konuştu.

Jolie, çocuklarının kariyer seçimi konusunda kendi "ayak izlerini" takip etmesini çok istemediğini de sözlerine ekledi. 

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 9 yaşında Shiloh ve yedi yaşında Vivienne ile Knox adlı ikizlerinin yanısıra 14 yaşında Maddox, 12 yaşında Pax ve 10 yaşında Zahara adlı dört evlatlık çocuğu da bulunuyor.

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